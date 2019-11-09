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«Динамо» обыграло «Рубин» в гостевом матче РПЛ

«Динамо» обыграло «Рубин» в гостевом матче РПЛ
Футбол / РПЛ 0

в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги «Рубин» принимал московское «Динамо». Встреча прошла на стадионе «Центральный» в Казани и завершилась победой гостей со счётом 1:0.

На 23-й минуте единственный гол забил полузащитник «Динамо» Себастьян Шиманьски. В конце первого тайма, на 45-й минуте, главный арбитр встречи Евгений Турбин показал вторую жёлтую карточку хавбеку «Рубина» Александру Зуеву, после чего игрок был вынужден покинуть поле. На 66-й минуте вторую жёлтую карточку получил защитник московской команды Иван Ордец.

Московское «Динамо» набрало 18 очков и поднялось на 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Рубин» (17) — на 13-м месте. Лидером соревнований на данный момент является петербургский «Зенит».

Россия - Премьер-Лига. 16-й тур
09 ноября 2019, суббота. 14:00 МСК
Рубин
Казань
Окончен
0 : 1
Динамо М
Москва
0:1 Шиманьски – 23'
Удаления: Зуев – 45' / Ордец – 66'
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