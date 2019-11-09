Министр иностранных дел Венгрии подарил Акинфееву футболку с фамилией Пушкаша

Голкипер и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев после выездного матча 4-го тура группового турнира Лиги Европы с «Ференцварошем» (0:0) получил в подарок футболку с фамилией легендарного венгерского и испанского форварда Ференца Пушкаша.

Презент Акинфееву лично вручил министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто.

Фото можно посмотреть на странице ЦСКА в «Твиттере».

ЦСКА, набрав 1 очко, занимает последнее, четвёртое место в турнирной таблице группы H Лиги Европы. «Армейцы» сохраняют шансы на выход в плей-офф. В двух оставшихся встречах команда Виктора Гончаренко 28 ноября на домашнем поле примет «Лудогорец», а 12 декабря на выезде сыграет с «Эспаньолом».

Турнирная таблица Лиги Европы доступна на «Чемпионате».