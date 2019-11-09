Пулишич удвоил преимущество «Челси» в матче с «КП», забив в 3-й игре АПЛ подряд

В Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» проходит матч 12-го тура английской Премьер-лиги между «Челси» и «Кристал Пэлас».



На 79-й минуте встречи полузащитник хозяев Кристиан Пулишич забил второй гол своей команды, поразив ворота соперника ударом головой с близкого расстояния.

Видео доступно на «Чемпионате».



Матч «Челси» и «Кристал Пэлас» обслуживает бригада арбитров во главе с Майком Дином. Ему помогают боковые судьи Иан Хассин и Дэниел Робатан. В роли резервного рефери выступает Эндрю Мэдли.



С турнирной таблицей английской Премьер-лиги можно ознакомиться, перейдя по ссылке. Расписание матчей соревнований можно также посмотреть на «Чемпионате».



Календарь встреч «Челси» доступен здесь, «Кристал Пэлас» – здесь.