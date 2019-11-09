Докампо — о судействе в матче с «Динамо»: это не моя работа

Главный тренер казанского «Рубина» Эдуардо Докампо дал комментарий после поражения со счётом 0:1 в домашнем матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо».

«Тяжело комментировать эту игру. Очень медленно играли с мячом, мало моментов, удаление. Всего по чуть-чуть. Понятно, что так выиграть нельзя.

Судейство? Это не моя работа. Симуляции всегда были в футболе и будут. Кто-то хочет играть честно, кто-то хочет пользоваться этими моментами. Кому как.

Последнее место близко? Если будем смотреть на таблицу, то всегда будут эти моменты в ходе сезона. Мы не можем смотреть на таблицу, мы должны смотреть на работу, которую должны делать. Работать дальше. Я уже говорил об этом. Если будем отвлекаться на таблицу, не сделаем свою работу. Понятно, что нужно побеждать, иначе будем идти назад, но для этого нужно что-то сделать, нужно сосредоточиться на работе», — приводит слова Докампо пресс-служба «Рубина».