Докампо — о судействе в матче с «Динамо»: это не моя работа

Главный тренер казанского «Рубина» Эдуардо Докампо дал комментарий после поражения со счётом 0:1 в домашнем матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо».
«Тяжело комментировать эту игру. Очень медленно играли с мячом, мало моментов, удаление. Всего по чуть-чуть. Понятно, что так выиграть нельзя.
Судейство? Это не моя работа. Симуляции всегда были в футболе и будут. Кто-то хочет играть честно, кто-то хочет пользоваться этими моментами. Кому как.
Последнее место близко? Если будем смотреть на таблицу, то всегда будут эти моменты в ходе сезона. Мы не можем смотреть на таблицу, мы должны смотреть на работу, которую должны делать. Работать дальше. Я уже говорил об этом. Если будем отвлекаться на таблицу, не сделаем свою работу. Понятно, что нужно побеждать, иначе будем идти назад, но для этого нужно что-то сделать, нужно сосредоточиться на работе», — приводит слова Докампо пресс-служба «Рубина».
- 9 ноября 2019
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