Ларссон: Бакаев — невероятный футболист, но в жизни он скромный и приземлённый

Нападающий московского «Спартака» Джордан Ларссон рассказал об отношении к партнёру по атаке красно-белых Зелимхану Бакаеву, а также поделился мнением об атмосфере в коллективе.



«Бакаев — невероятный футболист. Он реально заслуживает того, что получает. Например, награды как лучший игрок матча. И всех похвал тоже. Но в жизни он очень приземлённый, скромный и смиренный. Мне он очень нравится и как игрок, и как человек.



Атмосфера в команде? Всегда может быть ещё лучше, но и сейчас она очень-очень хорошая, есть гармония. Мы хорошо играем, выигрываем, наш футбол теперь более структурный. Собираться в центре поля после матча? Раз тренер говорит, что надо идти, я иду. Но нам нравится, это объединяют команду — все чувствуют себя единым целым», — передаёт слова Ларссона корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

Ларссон ответил на слова Кузнецова о заслугах прежнего штаба в его голах