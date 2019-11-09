Головин вывел «Монако» вперёд в матче с «Дижоном»

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин открыл счёт в домашнем матче 13-го тура французской Лиги 1 с «Дижоном». 23-летний футболист отличился на 42-й минуте. Результативную передачу отдал нападающий Ислам Слимани.

Для Головина этот гол стал уже третьим в чемпионате Франции в нынешнем сезоне. Ранее российский хавбек оформил дубль в домашней встрече 7-го тура с «Ниццей» (3:1). В активе Александра также два голевых паса.

Матч «Монако» — «Дижон» сейчас проходит в Фонвьее на стадионе «Луи II». На перерыв команды ушли при счёте 1:0 в пользу монегасков.

Головин выступает за «Монако» с лета 2018 года. Ранее игрок защищал цвета московского ЦСКА.

Турнирная таблица Лиги 1 доступна на «Чемпионате».