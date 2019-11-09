Блестящий розыгрыш углового — в обзоре волевой победы «Ньюкасла» над «Борнмутом»

В 12-м туре английской Премьер-лиги «Ньюкасл Юнайтед» принимал «Борнмут». Матч состоялся на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в городе Ньюкасл-апон-Тайн и завершился со счётом 2:1.



На 14-й минуте встречи гости вышли вперёд — после оригинального розыгрыша углового точным ударом отметился полузащитник Гарри Уилсон. Под занавес первого тайма, на 42-й минуте, хозяевам удалось восстановить равенство в счёте усилиями защитника Деандре Йедлина. В начале второй половины матча, на 52-й минуте, «сороки» отличились вновь и довершили камбэк. Автором гола стал защитник Киран Кларк.

Видео доступно на «Чемпионате».



«Ньюкасл», набрав 15 очков, занимает 11-е место в турнирной таблице Премьер-лиги, «Борнмут» (16) — седьмое.