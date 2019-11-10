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Линекер: «Лестер» чертовски хорош. Этот состав гораздо сильнее чемпионского

Линекер: «Лестер» чертовски хорош. Этот состав гораздо сильнее чемпионского
Футбол / Англия 0

Бывший футболист «Лестер Сити» и сборной Англии, а ныне ведущий на британском телевидении Гари Линекер выразил восхищение игрой своего бывшего клуба после победы «лис» в матче 12-го тура английской Премьер-лиги с «Арсеналом» (2:0).

«Этот состав «Лестера» чертовски хорош. Какое наслаждение наблюдать за ними. Они гораздо лучше, чем та команда, что стала чемпионом Англии», — написал Линекер в своём «твиттере».

«Лестер», набрав 26 очков, поднялся на второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги и теперь уступает лишь «Ливерпулю» (31), опережая при этом «Челси» по дополнительным показателям. «Арсенал» с 17 очками в активе располагается на шестой строчке. С положением других команд можно ознакомиться здесь.

Гол Варди и бильярдный удар Мэддисона — в обзоре матча «Лестер» — «Арсенал»
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