Федун: посольство США не даёт визы игрокам «Спартака»

Владелец «Спартака» Леонид Федун сообщил, что московский клуб намерен отказаться от участия в товарищеском турнире Florida Cup из-за проблем с получением игроками американских виз. Напомним, турнир пройдёт в январе 2020 года в американском городе Орландо.



«К сожалению, возникли проблемы с визовой поддержкой. Несмотря на то что мы получили поддерживающие письма от организаторов турнира, от администрации города Орландо, тем не менее Посольство США визы не даёт. Скорее всего, мы откажемся от этого турнира», — приводит слова Федуна ТАСС.



В сентябре сообщалось, что «Спартак» примет участие в турнире Florida Cup, где сыграет с такими командами, как «Коринтианс», «Палмейрас» и «Атлетико Насьональ». Также в рамках турнира состоится крупный музыкальный фестиваль.

«Спартак» примет участие в турнире Florida Cup 2020