Т. Адамс: Озил должен быть вишенкой на торте, но у «Арсенала» нет торта

Бывший защитник лондонского «Арсенала» Тони Адамс поделился мнением о проблемах «канониров».

«Клуб плохо выбирает игроков уже в течение нескольких лет. Главный тренер, должно быть, сейчас рвёт на себе волосы. Думаю, легко обвинять во всём Унаи Эмери, но он делает всё возможное с тем, что у него есть. Это большая проблема.

Ситуация с Месутом Озилом? Он должен быть вишенкой на торте, но у «Арсенала» нет торта», — приводит слова бывшего игрока канониров Goal со ссылкой на эфир телеканала Sky Sports.

В нынешнем сезоне Озил принял участие только в трёх матчах английской Премьер-лиги. Ещё две встречи 31-летний хавбек провёл в Кубке английской лиги.

«Арсенал», набрав 17 очков, занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии.