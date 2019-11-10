Т. Адамс: Озил должен быть вишенкой на торте, но у «Арсенала» нет торта
Бывший защитник лондонского «Арсенала» Тони Адамс поделился мнением о проблемах «канониров».
«Клуб плохо выбирает игроков уже в течение нескольких лет. Главный тренер, должно быть, сейчас рвёт на себе волосы. Думаю, легко обвинять во всём Унаи Эмери, но он делает всё возможное с тем, что у него есть. Это большая проблема.
Ситуация с Месутом Озилом? Он должен быть вишенкой на торте, но у «Арсенала» нет торта», — приводит слова бывшего игрока канониров Goal со ссылкой на эфир телеканала Sky Sports.
В нынешнем сезоне Озил принял участие только в трёх матчах английской Премьер-лиги. Ещё две встречи 31-летний хавбек провёл в Кубке английской лиги.
«Арсенал», набрав 17 очков, занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии.
Озил готов перейти в MLS, но надеется, что Эмери покинет «Арсенал» раньше
- 10 ноября 2019
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