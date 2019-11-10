Обухов: с Мелкадзе играется отлично, мы дополняем друг друга

Нападающий «Тамбова» Владимир Обухов поделился мнением об отставке Александра Григоряна и рассказал об игре вместе с нападающим Георгием Мелкадзе.

«К Григоряну никаких вопросов. Когда команда идёт на последнем месте и не выигрывает, его убирают. Логично и нормально. Но кардинально сейчас ничего не изменилось, схема осталась та же. Только тренировочный процесс поменялся.

С Мелкадзе играется отлично, мы выступали с ним в «Спартаке-2», у нас схожее понимание игры. Мы дополняем друг друга. Есть уверенность, а к нам есть доверие со стороны руководства и тренерского штаба, за что им спасибо.

К разговорам, что мы с Мелкадзе забили столько же, сколько новички «Спартака», отношусь с улыбкой. Одно дело — играть и думать: «Если не забью, то в следующем матче играть не буду». А другое, когда тебе доверяют. Ждут результата, но всё более спокойно. Нет такого давления, как в «Спартаке», — сказал Обухов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.