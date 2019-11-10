М. Фернандеш: всегда праздную голы. Если забью «Локомотиву», сделаю то же самое

Полузащитник «Краснодара» Мануэл Фернандеш поделился ожиданиями от матча 16-го тура РПЛ с «Локомотивом».
«Очередной важный матч. Но не могу сказать, что игра станет для меня особенной из-за того, что я выступал за «Локомотив». Такого нет. Эмоции у меня такие же, как и всегда: я мотивирован помочь команде победить и набрать три очка. Я не из тех игроков, кто стремится что-то доказать в матче с бывшим клубом. Но это очень ответственная игра, ведь «Локомотив» на данный момент опережает нас в таблице.
Не думаю, что опыт выступления за „Локомотив“ поможет мне и „Краснодару“ в этом матче. Совершенно точно я не знаю о «железнодорожниках» больше, чем наш тренерский состав. Буду ли праздновать, если забью? Я всегда праздную свои голы. И в матче с «Локомотивом» сделаю то же, что и обычно», — приводит слова Фернандеша официальный сайт РПЛ.
- 10 ноября 2019
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