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Медведев: в игре с «Арсеналом» грубости не было — это пример другим командам

Медведев: в игре с «Арсеналом» грубости не было — это пример другим командам
Футбол / РПЛ 0

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал результат матча 16-го тура РПЛ с тульским «Арсеналом» (1:0).

«Сегодня насчитал три голевых момента. Кержаков спас от гола. Игра была хорошего уровня. «Арсенал» не ставил нам «автобус», играли в открытый футбол. Победа «Зенита» — результат той комбинации, которая была разыграна. Азмун у нас вообще форвард одного касания. Игра была интенсивной, но грубости и хамства на поле не было. Это пример всем другим командам. Можно бороться, играть жёстко, но без грубости.

Конечно, перед перерывом на зиму важно создать комфортное преимущество в таблице. После весны тяжело входить в игру, тем более если будем играть в еврокубках. Эта победа очень важна. Хочется отметить наших болельщиков. Они не агрессивно, а очень хорошо поддерживали команду. На два сектора по безопасности не продавали билеты. Возможно, именно этого количества людей не хватало для полного стадиона», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.

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