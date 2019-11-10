Медведев: в игре с «Арсеналом» грубости не было — это пример другим командам

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал результат матча 16-го тура РПЛ с тульским «Арсеналом» (1:0).
«Сегодня насчитал три голевых момента. Кержаков спас от гола. Игра была хорошего уровня. «Арсенал» не ставил нам «автобус», играли в открытый футбол. Победа «Зенита» — результат той комбинации, которая была разыграна. Азмун у нас вообще форвард одного касания. Игра была интенсивной, но грубости и хамства на поле не было. Это пример всем другим командам. Можно бороться, играть жёстко, но без грубости.
Конечно, перед перерывом на зиму важно создать комфортное преимущество в таблице. После весны тяжело входить в игру, тем более если будем играть в еврокубках. Эта победа очень важна. Хочется отметить наших болельщиков. Они не агрессивно, а очень хорошо поддерживали команду. На два сектора по безопасности не продавали билеты. Возможно, именно этого количества людей не хватало для полного стадиона», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.
- 10 ноября 2019
-
17:45
-
17:41
-
17:35
-
17:32
-
17:25
-
17:22
-
17:12
-
17:07
-
17:00
-
16:59
-
16:49
-
16:32
-
16:22
-
16:21
-
16:01
-
15:55
-
15:53
-
15:43
-
15:31
-
15:29
-
15:09
-
15:04
-
14:57
-
14:53
-
14:23
-
14:22
-
14:13
-
13:50
-
13:36
-
13:30
-
13:26
-
13:24
-
12:57
-
12:52
-
12:52