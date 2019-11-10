Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Боруссия» М обыграла «Вердер» в матче Бундеслиги

«Боруссия» М обыграла «Вердер» в матче Бундеслиги
Футбол / Германия 0

В матче 11-го тура чемпионата Германии мёнхенгладбахская «Боруссия» обыграла бременский «Вердер» со счётом 3:1. Встреча состоялась в Мёнхенгладбахе на стадионе «Боруссия-Парк». Обслуживала матч бригада арбитров во главе с Тобиасом Штилером. Ему помогали Маттиас Йёлленбек и Кристиан Гиттельман.

Счёт был открыт на 20-й минуте. Автором забитого мяча стал Рами Бенсебаини, которому ассистировал Ласло Бенеш. Через пару минут преимущество гладбахского клуба увеличил Патрик Херрман с передачи Марку Тюрама. Во втором тайме счёт до крупного довёл Херрман, оформив дубль с паса Дениса Закарии. В компенсированное время разрыв в счёте сократил Леонардо Биттенкорт с передачи Милота Рашицы.

«Боруссия», набрав 25 очков, лидирует в турнирной таблице Бундеслиги. «Вердер» (11) — на 14-м месте.

Германия - Бундеслига. 11-й тур
10 ноября 2019, воскресенье. 15:30 МСК
Боруссия М
Мёнхенгладбах
Окончен
3 : 1
Вердер
Бремен
1:0 Бенсебаини – 20'   2:0 Херрман – 22'   3:0 Херрман – 59'   3:1 Биттенкорт – 90+3'
Удаления: Бенсебаини – 87' / нет
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019