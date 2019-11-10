«Боруссия» М обыграла «Вердер» в матче Бундеслиги

В матче 11-го тура чемпионата Германии мёнхенгладбахская «Боруссия» обыграла бременский «Вердер» со счётом 3:1. Встреча состоялась в Мёнхенгладбахе на стадионе «Боруссия-Парк». Обслуживала матч бригада арбитров во главе с Тобиасом Штилером. Ему помогали Маттиас Йёлленбек и Кристиан Гиттельман.

Счёт был открыт на 20-й минуте. Автором забитого мяча стал Рами Бенсебаини, которому ассистировал Ласло Бенеш. Через пару минут преимущество гладбахского клуба увеличил Патрик Херрман с передачи Марку Тюрама. Во втором тайме счёт до крупного довёл Херрман, оформив дубль с паса Дениса Закарии. В компенсированное время разрыв в счёте сократил Леонардо Биттенкорт с передачи Милота Рашицы.

«Боруссия», набрав 25 очков, лидирует в турнирной таблице Бундеслиги. «Вердер» (11) — на 14-м месте.