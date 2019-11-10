Невеш вколотил мяч в угол после нестандартного розыгрыша штрафного. Видео

В матче 12-го тура английской Премьер-лиги «Вулверхэпмтон» — «Астон Вилла» был открыт счёт на 41-й минуте. Отличился полузащитник хозяев Рубен Невеш. Полузащитник Жоау Моутинью со штрафного неожиданно отдал длинный поперечный пас, а Невеш мощным ударом отправил мяч в угол.

Видео доступно на «Чемпионате».



12-й тур АПЛ стартовал в пятницу, 8 ноября, матчем «Норвич Сити» — «Уотфорд», который завершился поражением хозяев со счётом 0:2.



В субботу, 9 ноября, «Челси» дома обыграл «Кристал Пэлас» со счётом 2:0, «Бёрнли» на своём поле разгромил «Вест Хэм Юнайтед» со счётом 3:0, «Ньюкасл Юнайтед» дома выиграл у «Борнмута» со счётом 2:1, «Саутгемптон» на своём поле уступил «Эвертону» со счётом 1:2, «Тоттенхэм Хотспур» дома сыграл вничью с «Шеффилд Юнайтед» со счётом 1:1, «Арсенал» в гостях потерпел поражение от «Лестер Сити» со счётом 0:2.



В воскресенье, 10 ноября, также встречаются «Манчестер Юнайтед» — «Брайтон энд Хоув Альбион» и «Ливерпуль» — «Манчестер Сити».