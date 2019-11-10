«МЮ» забил после мощного удара Рашфорда в перекладину. Видео

В матче 12-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» — «Брайтон энд Хоув Альбион» хозяева забили третий гол на 66-й минуте, сделав счёт 3:1. Отличился нападающий Маркус Рашфорд. Он получил пас в центре штрафной и мощным ударом вколотил его в ворота от перекладины.
Видео доступно на «Чемпионате».
12-й тур АПЛ стартовал в пятницу, 8 ноября, матчем «Норвич Сити» — «Уотфорд», который завершился поражением хозяев со счётом 0:2.
Вчера, 9 ноября, «Челси» дома обыграл «Кристал Пэлас» со счётом 2:0, «Бёрнли» на своём поле разгромил «Вест Хэм Юнайтед» — 3:0, «Ньюкасл Юнайтед» дома выиграл у «Борнмута» — 2:1, «Саутгемптон» на своём поле уступил «Эвертону» (1:2), «Тоттенхэм Хотспур» дома сыграл вничью с «Шеффилд Юнайтед» со счётом 1:1, а «Арсенал» в гостях потерпел поражение от «Лестер Сити» (0:2).
Сегодня, 10 ноября, также встретятся «Вулверхэпмтон» с «Астон Виллой» и «Ливерпуль» с «Манчестер Сити».
- 10 ноября 2019
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