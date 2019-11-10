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КДК РФС рассмотрит высказывания Гончаренко в адрес арбитров

КДК РФС рассмотрит высказывания Гончаренко в адрес арбитров
Футбол / РПЛ 0

Пресс-служба Российского футбольного союза сообщила, что высказывания главного тренера московского ЦСКА Виктора Гончаренко в адрес арбитров в перерыве матча 16-го тура чемпионата России с «Сочи» (3:2) будут рассмотрены на заседании контрольно-дисциплинарного комитета.

«Высказывания Виктора Гончаренко в адрес арбитров будут рассмотрены на заседании КДК», — сообщили «Чемпионату» в пресс-службе РФС.

Напомним, что Гончаренко в перерыве матча в довольно жёсткой форме предъявил претензии главному арбитру встречи Станиславу Васильеву, посоветовав ему «сделать лицо чуть попроще».

ЦСКА, набрав 30 очков, вышел на 3-е место в турнирной таблице РПЛ. «Сочи» (13) — на 16-м месте. Полностью таблица РПЛ доступна на «Чемпионате».

Гончаренко — судье в перерыве матча с «Сочи»: лицо чуть попроще делайте
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