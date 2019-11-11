Сарри объяснил, почему заменил Роналду в матче с «Миланом»

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри прокомментировал замену португальского нападающего Криштиану Роналду в матче 12-го тура чемпионата Италии с «Миланом» (1:0). Игрок был заменён на 55-й минуте матча.

«Он сделал всё возможное, чтобы играть. Однако я видел, что он не лучшим образом себя чувствует и подумал, что будет лучше его заменить. Все игроки, которые выкладываются, будут некоторое время раздражены, когда их меняют», — проводятся слова Сарри в «твиттере» Goal.

Напомним, главный тренер «Ювентуса» Сарри меняет Роналду по ходу игры уже во второй встрече подряд. На этой неделе форвард не доиграл матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Локомотивом». Тогда после своей замены португалец не пожал наставнику «старой синьоры» руку.