Сарри объяснил, почему заменил Роналду в матче с «Миланом»
Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри прокомментировал замену португальского нападающего Криштиану Роналду в матче 12-го тура чемпионата Италии с «Миланом» (1:0). Игрок был заменён на 55-й минуте матча.
«Он сделал всё возможное, чтобы играть. Однако я видел, что он не лучшим образом себя чувствует и подумал, что будет лучше его заменить. Все игроки, которые выкладываются, будут некоторое время раздражены, когда их меняют», — проводятся слова Сарри в «твиттере» Goal.
Напомним, главный тренер «Ювентуса» Сарри меняет Роналду по ходу игры уже во второй встрече подряд. На этой неделе форвард не доиграл матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Локомотивом». Тогда после своей замены португалец не пожал наставнику «старой синьоры» руку.
Сарри заменил Роналду во 2-м матче подряд. Игрок ушёл с поля прямо в раздевалку
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