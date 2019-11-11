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Уткин: «Спартак» и «Динамо» снова готовы быть фактором в чемпионской гонке

Уткин: «Спартак» и «Динамо» снова готовы быть фактором в чемпионской гонке
Футбол / РПЛ 0

Известный блогер Василий Уткин поделился мнением о положении «Спартака» и «Динамо» после смены главных тренеров.

«И «Спартак», и «Динамо» сейчас перегруппировали силы, и они снова готовы быть фактором в чемпионской гонке. Фактором, потому что они так или иначе готовы отбирать у кого-то очки.

Я думаю, что важнейший отрезок чемпионата сейчас – это два домашних матча «Зенита» на финише (первой части сезона. – Прим. «Чемпионата») со «Спартаком» и «Динамо». Потому что и для тех, и для других это мало того что матчи с лидером и принципиальным соперником, это ещё и возможность себе подтвердить, что ты находишься на правильном пути. Вот если «Зенит» пройдёт этот заслон, я думаю, дальше уже можно будет особо не оглядываться даже на то, что с «Ростовом» игра в последнем туре», — сказал Уткин в ролике на своём канале в YouTube.

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