Президент «Барселоны» уверен, что Месси останется в клубе ещё на 5 лет

Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу оценил возможность нападающего команды Лионеля Месси продлить контракт с клубом.

«Месси заслужил право самому решать, будет ли он продлевать контракт. Если он по-прежнему силён и амбициозен, то он это сделает. Он говорил несколько недель назад, что хочет завершить карьеру в «Барселоне». В последние сезоны он остаётся нашим лидером, и у меня нет сомнений, что он останется в клубе ещё на четыре-пять лет.

Я не сомневаюсь, что, когда он закончит свою футбольную карьеру, он будет связан с «Барселоной» до конца жизни», — приводит слова Бартомеу Sky Sports.

В этом сезоне Лионель Месси принял участие в семи матчах чемпионата Испании. Аргентинский форвард забил 8 мячей и сделал 4 голевые передачи.