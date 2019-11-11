Жорин: не знаю, откуда Глушаков взял сумму иска. Может, баню арендовал на 10 лет

Сергей Жорин, адвокат жены полузащитника грозненского «Ахмата» Дениса Глушакова Дарьи, прокомментировал иск футболиста к его клиентке.
«Сумма иска Глушакова — 204 миллиона 334 тысячи 865 рублей 60 копеек. Эту сумму он намерен взыскать за убытки в результате истории с баней. Денис считает, что это было вмешательством в его жизнь. Его не сильно беспокоит, что в тот момент он находился в браке. Денис думает, что в его жизнь бесцеремонно вмешались и нанесли ущерб. Я не знаю, как он высчитал именно эту сумму, возможно, баню арендовал на 10 лет вперёд. Мало того что сумма огромная, она ещё и очень чёткая, прям до копеечки. Денис подал иск спустя год после той новости. Видимо, весь год он был занят подсчётами», — сказал Жорин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
Видео доступно на «Чемпионате».
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