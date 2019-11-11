Глушаков подал в суд на бывшую жену за то, что она засняла его в сауне

Полузащитник грозненского «Ахмата» Денис Глушаков подал в суд на свою бывшую жену Дарью за то, что та минувшим летом засняла его в сауне с женщиной.
«22 августа 2018 года ответчик с двумя неизвестными лицами ворвалась в сауну, где истец проводил свободное время со своей спортивной командой, специально спровоцировала скандал, выкривая различные реплики, засняла его на камеру телефона и в последующем распространила данное видео, которое содержит не соответствующие действительности сведения, порочащие честь истца, его достоинство и деловую репутацию», — приводится текст искового заявления Глушакова в телеграм-канале Mash.
Напомним, Глушаковы выясняют отношения на законодательном уровне уже больше года. Ранее Дарья требовала от Дениса алименты на содержание детей и обвиняла его в измене. В конце октября было перенесено рассмотрение апелляционной жалобы на раздел имущества между экс-супругами.
Видео доступно на «Чемпионате».
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