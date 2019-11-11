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Горецка спросил в «Твиттере», как ему реагировать на угрозы от фаната

Горецка спросил в «Твиттере», как ему реагировать на угрозы от фаната
Футбол / Германия 0

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Леон Горецка спросил у подписчиков своего «твиттера», как ему нужно отреагировать на угрозы от одного из болельщиков.

«По воскресеньям я люблю читать сообщения от фанатов, которые неделю были непрочитанными. Что я должен ему ответить?» — спросил Горецка, прикрепив скрин переписки, в которой фанат всячески угрожает ему расправой.

Горецка перешёл в «Баварию» летом 2018 года из «Шальке-04» на правах свободного агента. В нынешнем сезоне 24-летний футболист принял участие в четырёх матчах немецкого национального чемпионата (один — в основном составе), в которых не отметился результативными действиями. Также на его счету один матч в Лиге чемпионов. Контракт хавбека с клубом действует до лета 2022 года.

Горецка повторил антирекорд Бундеслиги, забив в свои ворота на 15-й секунде
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