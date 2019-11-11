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Сборная Италии представила форму с узорами, напоминающими времена Ренессанса

Сборная Италии представила форму с узорами, напоминающими времена Ренессанса
Футбол / Евро-2020 0

Пресс-служба сборной Италии представила новый гостевой комплект формы, на который нанесены узоры, напоминающие времена эпохи Возрождения.

Футболка выполнена в белом цвете. Экипировка изготовлена компанией Puma. Сборная Италии сыграет в новой форме в двух оставшихся матчах отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с командами Боснии и Герцеговины, а также Армении.

Фотография формы доступна в «твиттере» сборной Италии.

Сборная Италии уже гарантировала себе попадание в финальную стадию Евро-2020, поэтому оставшиеся матчи не будут иметь для команды турнирного значения.

Матч Босния и Герцеговина – Италия состоится 15 ноября. Встреча Италия – Армения пройдёт 18 ноября.

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