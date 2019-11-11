Матюиди не поможет сборной Франции в матчах отбора Евро-2020 из-за травмы
Полузащитник «Ювентуса» Блез Матюиди получил серьёзную травму в матче 12-го тура итальянской Серии А с «Миланом» (1:0), сообщается на официальном сайте туринской команды.
Напомним, французский футболист получил травму на 70-й минуте встречи и был вынужден покинуть поле. В ходе медицинского обследования у Матюиди был диагностирован перелом 10-го ребра.
Таким образом, Матюиди не сможет помочь национальной команде Франции в матчах отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года со сборными Молдавии и Албании.
Сборная Франции проведёт матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с национальными командами Молдавии и Албании. Встреча с Молдавией состоится 14 ноября, со сборной Албании — 17 ноября.
Гол Дибалы принёс «Ювентусу» победу в матче с «Миланом»
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