Марез: Гвардиола — победитель. Он в клубе для того, чтобы мы прогрессировали
Полузащитник «Манчестер Сити» Рияд Марез высказал мнение о главном тренере команды Хосепе Гвардиоле.
«Раздевалка большого клуба — другая реальность. Ты должен без перерыва бороться за место в составе. Расслабление не допускается. Если вы не будете работать, то играть будет кто-то другой. Просто провести один хороший матч недостаточно. Нужно постоянно проводить очень-очень хорошие матчи.
Гвардиола очень простой в общении. Он победитель. Хосеп в клубе для того, чтобы мы прогрессировали. Он всё объясняет нам, от А до Я, чтобы нам было проще. Он сосредоточен на игре. Я люблю беседы с тренером. С ним интересно разбирать видео, потому что вы продолжаете учиться", — приводит слова Мареза France Football.
Гвардиола выдал худший старт в тренерской карьере
- 11 ноября 2019
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