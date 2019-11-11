Марез: Гвардиола — победитель. Он в клубе для того, чтобы мы прогрессировали

Полузащитник «Манчестер Сити» Рияд Марез высказал мнение о главном тренере команды Хосепе Гвардиоле.

«Раздевалка большого клуба — другая реальность. Ты должен без перерыва бороться за место в составе. Расслабление не допускается. Если вы не будете работать, то играть будет кто-то другой. Просто провести один хороший матч недостаточно. Нужно постоянно проводить очень-очень хорошие матчи.



Гвардиола очень простой в общении. Он победитель. Хосеп в клубе для того, чтобы мы прогрессировали. Он всё объясняет нам, от А до Я, чтобы нам было проще. Он сосредоточен на игре. Я люблю беседы с тренером. С ним интересно разбирать видео, потому что вы продолжаете учиться", — приводит слова Мареза France Football.