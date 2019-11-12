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«Барселона», «Атлетико» и «МЮ» следят за 17-летним хавбеком «Ренна»

«Барселона», «Атлетико» и «МЮ» следят за 17-летним хавбеком «Ренна»
Футбол / Англия 0

Полузащитник «Ренна» Эдуардо Камавинга может продолжить карьеру в крупном европейском клубе, сообщает L'Equipe.

По информации источника, в услугах 17-летнего футболиста заинтересованы такие команды, как «Манчестер Юнайтед», «Барселона» и мадридский «Атлетико». Отмечается, что «Ренн» оценивает полузащитника в € 30 млн.

Ранее стало известно, что Камавинга вызван в расположение национальной команды Франции на матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года со сборными Молдавии и Албании. Он заменит хавбека «Ювентуса» Блеза Матюиди, который ранее получил серьёзную травму в матче чемпионата Италии.

Камавинга является воспитанником «Ренна». В текущем сезоне игрок принял участие в 16 матчах во всех турнирах и отдал одну результативную передачу.

Матюиди не поможет сборной Франции в матчах отбора Евро-2020 из-за травмы
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