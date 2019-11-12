«Барселона», «Атлетико» и «МЮ» следят за 17-летним хавбеком «Ренна»

Полузащитник «Ренна» Эдуардо Камавинга может продолжить карьеру в крупном европейском клубе, сообщает L'Equipe.
По информации источника, в услугах 17-летнего футболиста заинтересованы такие команды, как «Манчестер Юнайтед», «Барселона» и мадридский «Атлетико». Отмечается, что «Ренн» оценивает полузащитника в € 30 млн.
Ранее стало известно, что Камавинга вызван в расположение национальной команды Франции на матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года со сборными Молдавии и Албании. Он заменит хавбека «Ювентуса» Блеза Матюиди, который ранее получил серьёзную травму в матче чемпионата Италии.
Камавинга является воспитанником «Ренна». В текущем сезоне игрок принял участие в 16 матчах во всех турнирах и отдал одну результативную передачу.
- 12 ноября 2019
-
01:20
-
00:53
-
00:49
-
00:48
-
00:42
-
00:27
-
00:14
- 11 ноября 2019
-
23:55
-
23:55
-
23:39
-
23:36
-
23:25
-
23:12
-
23:08
-
22:46
-
22:32
-
22:22
-
22:14
-
21:55
-
21:28
-
21:27
-
21:14
-
21:04
-
20:57
-
20:54
-
20:52
-
20:32
-
20:22
-
20:14
-
20:02
-
19:51
-
19:42
-
19:38
-
19:31
-
19:16