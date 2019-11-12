Видео: Карпин с Онопко катаются на метро

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин и помощник наставника ЦСКА Виктор Онопко проехались в московском метро.



Карпин и Онопко вместе защищали цвета московского «Спартака» в период с 1992 по 1994 год. Также с 1992 по 2003 год бывший полузащитник и экс-защитник вызывались в сборную России.

Видео доступно на «Чемпионате».



Карпин возглавляет «Ростов» с 2017 года. После 16 туров нынешнего розыгрыша Российской Премьер-Лиги его команда занимает третье место в турнирной таблице с 30 очками в активе и уступает лишь «Зениту» (36) и «Локомотиву» (31).



ЦСКА, в тренерский штаб которого с 2009 года входит Онопко, располагается строчкой ниже, уступая ростовчанам по дополнительным показателям.



Турнирная таблица чемпионата России сезона-2019/20.