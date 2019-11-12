«Локомотив» сообщил информацию о травмах Мариу, Крыховяка и Рыбуся

Пресс-служба московского «Локомотива» на официальном сайте опубликовала информацию о состоянии травмированных полузащитников Жоау Мариу, Гжегожа Крыховяка и Мацея Рыбуся.
«Жоао Мариу в одном из единоборств повредил стопу. Сразу после матча футболист отправился в сборную Португалии, где было выполнено дообследование, которое выявило перелом пальца на ноге. Необходимости в оперативном вмешательстве нет.
Крыховяку, получившему сотрясение мозга в столкновении с Ари, проведено дополнительное обследование, которое не выявило клинически значимых проблем. После стартового курса терапии состояние футболиста значительно улучшилось – он отправляется в расположение сборной Польши.
У Рыбуся диагностировано микроповреждение мышц задней поверхности бедра. Мацей находится в расположении сборной Польши. Решение об участии в матчах за сборную будет приниматься непосредственно перед играми. Медицинский штаб «Локомотива» находится в постоянном контакте с врачами сборной Польши», — сообщает пресс-служба клуба.
- 12 ноября 2019
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