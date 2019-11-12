Писарев: я уговаривал Шейдаева выбрать сборную России

Бывший главный тренер молодёжной сборной России Николай Писарев рассказал, что он пытался уговорить нападающего «Динамо» Рамиля Шейдаева выбрать российскую национальную команду вместо сборной Азербайджана.

«У сборной Азербайджана есть хорошие футболисты. Тот же Рамиль Шейдаев, который играл под моим началом в молодёжной сборной России. Он сделал выбор в пользу сборной Азербайджана, хотя я уговаривал его хорошо подумать и сделать свой выбор в пользу России. Я ему говорил, что у тебя есть шанс получить вызов в национальную команду. Но он выбрал Азербайджан, и я уважаю его выбор. Желаю ему продолжить прогрессировать.

Мало играет в «Динамо»? Там тяжело сейчас. Команду лихорадит. Ну вот недавно тренера сменили. Может, будет лучше, как для «Динамо», так и для Рамиля. Он мне всегда нравился. Желаю ему удачи. У него есть все задатки, чтобы стать хорошим футболистом. Желаю ему заиграть в полной мере, если даже не в «Динамо», то в другом клубе», — приводит слова Писарева Azerisport.