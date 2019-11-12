Возбуждено уголовное дело по факту расистского поведения фанатов «Динамо» К

Национальная полиция Харьковской области открыла уголовное производство по факту расистского поведения болельщиков киевского «Динамо» в матче 14-го тура чемпионата Украины с донецким «Шахтёром» (0:1).



Напомним, во втором тайме матча болельщики начали оскорблять полузащитника донецкой команды Тайсона на расовой почве. Он ответил неприличным жестом и выбил мяч в сторону трибун. Главный арбитр встречи принял решение увести команды в подтрибунное помещение. Покидая поле, Тайсон расплакался. Когда матч возобновился, арбитр показал игроку «Шахтёра» красную карточку.



«11 ноября следственным комитетом Слободского отдела полиции было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) Уголовного кодекса Украины. Сейчас материалы уголовного производства направлены в прокуратуру Харьковской области для решения вопроса относительно возможного изменения подследственности», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте полиции.

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