Салах исключён из состава сборной Египта из-за рецидива травмы

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах исключён из состава сборной Египта на матчи квалификации Кубка африканских наций с национальными командами Кении и Коморских островов, сообщает Goal.com.



По информации источника, такое решение было принято в связи с рецидивом старой травмы лодыжки у Салаха. Напомним, египетский форвард получил удар в матче 12-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити» (3:1) в столкновении с полузащитником «горожан» Фернандиньо.



Сборная Египта сыграет в квалификации Кубка африканских наций с Кенией в четверг, 14 ноября. Встреча египтян с национальной командой Комор состоится в понедельник, 18 ноября.

В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги Салах принял участие в 11 матчах, в которых записал на свой счёт 6 голов (2 — с пенальти) и 3 результативные передачи.