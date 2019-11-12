Салах исключён из состава сборной Египта из-за рецидива травмы

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах исключён из состава сборной Египта на матчи квалификации Кубка африканских наций с национальными командами Кении и Коморских островов, сообщает Goal.com.
По информации источника, такое решение было принято в связи с рецидивом старой травмы лодыжки у Салаха. Напомним, египетский форвард получил удар в матче 12-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити» (3:1) в столкновении с полузащитником «горожан» Фернандиньо.
Сборная Египта сыграет в квалификации Кубка африканских наций с Кенией в четверг, 14 ноября. Встреча египтян с национальной командой Комор состоится в понедельник, 18 ноября.
В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги Салах принял участие в 11 матчах, в которых записал на свой счёт 6 голов (2 — с пенальти) и 3 результативные передачи.
- 12 ноября 2019
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