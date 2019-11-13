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Каньенда: в клубе ко мне пристал скинхед, вымогал деньги. Билялетдинов выручил

Каньенда: в клубе ко мне пристал скинхед, вымогал деньги. Билялетдинов выручил
Футбол / РПЛ 0

Бывший нападающий «Ростова» и «Локомотива» Исо Каньенда рассказал, что у него был неприятный инцидент со скинхедом, который вымогал у него деньги и вещи.

«У меня был один инцидент. Пошли с Билялетдиновым в ночной клуб, немного расслабиться. Скинхед меня обидел. Пристал: «Гони деньги». Я ответил: «Денег нет». Тогда он захотел мою кожаную куртку. Динияр выручил, заступился. Сказал: «Эй, не трогай его». Забрал меня и отвёз домой. Больше я по клубам не шатался. Одному в такие заведения опасно ходить. В свободное время дома сидел – музыку слушал, телевизор смотрел», — рассказал Каньенда в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Полностью интервью с Каньендой читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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