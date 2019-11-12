Тренер «Леганеса»: с Месси не избежишь ненужных фолов. Этот паршивец убегает!

Главный тренер «Леганеса» Хавьер Агирре поделился мнением об аргентинском нападающем «Барселоны» Лионеле Месси.

«Я понятия не имею, как остановить Месси. Моим командам никогда этого не удавалось. Может быть, иногда удавалось зацепить ничью.

Меня поражает, что штрафные Месси — это почти как пенальти. Один из моих помощников предложил не ставить стенку при штрафном ударе. А я ответил ему, что если дам Месси 10 мячей, то он забьёт 11 голов.

Мы обсуждали 20 тысяч способов, как уберечься от гола при штрафном ударе Месси. Одного игрока поставить у штанги, второго положить на газон… Но лучше всего избегать ненужных фолов. Но и это невозможно, так как этот паршивец убегает от тебя!» — приводит слова Агирре Barcablaugranes со ссылкой на Cadena SER.

«Леганес» и «Барселона» сыграют в 14-м туре чемпионата Испании. Матч состоится 23 ноября.