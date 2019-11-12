Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Лангле: Гризманн счастлив в «Барселоне», хоть вы иногда и говорите обратное

Лангле: Гризманн счастлив в «Барселоне», хоть вы иногда и говорите обратное
Футбол / Испания 0

Защитник «Барселоны» и сборной Франции Клеман Лангле отметил, что французский нападающий Антуан Гризманн чувствует себя отлично в каталонском клубе.

«В сборной Антуан много веселится. У него есть ориентиры, он очень рад быть здесь и имеет внушительную историю со сборной. В „Барселоне“ он тоже очень счастлив, хоть вы иногда и говорите обратное. Он счастлив в каталонском клубе и всегда улыбается.

В сборной Франции он играет второго нападающего. Возможно, в этой позиции ему немного легче получать моменты благодаря выбору позиции, пониманию игры и чутью. В «Барселоне» он играет на фланге, дальше от ворот. В любом случае, он работает, у него правильная психология», — приводит слова Лангле L'Equipe.

Лангле: каждый день страдаю от Месси
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019