Лангле: Гризманн счастлив в «Барселоне», хоть вы иногда и говорите обратное

Защитник «Барселоны» и сборной Франции Клеман Лангле отметил, что французский нападающий Антуан Гризманн чувствует себя отлично в каталонском клубе.



«В сборной Антуан много веселится. У него есть ориентиры, он очень рад быть здесь и имеет внушительную историю со сборной. В „Барселоне“ он тоже очень счастлив, хоть вы иногда и говорите обратное. Он счастлив в каталонском клубе и всегда улыбается.



В сборной Франции он играет второго нападающего. Возможно, в этой позиции ему немного легче получать моменты благодаря выбору позиции, пониманию игры и чутью. В «Барселоне» он играет на фланге, дальше от ворот. В любом случае, он работает, у него правильная психология», — приводит слова Лангле L'Equipe.

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