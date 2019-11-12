Верратти: Неймар хотел уйти из «ПСЖ», но сейчас работает лучше, чем когда-либо
Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти рассказал, что его одноклубник нападающий Неймар готов продолжать приносить пользу команде, несмотря на сорвавшийся переход в «Барселону».
«Неймар в порядке. Безусловно, он счастливее, когда находится на поле. Тем не менее он работает хорошо. В какой-то момент он хотел уйти. У него были некоторые трудные моменты. В итоге Неймар остался и тренируется лучше, чем когда-либо. Он действительно хочет вернуться в строй как можно скорее, чтобы помогать команде добиваться успеха", — приводит слова Верратти Football Espana со ссылкой на Telefoot.
В нынешнем сезоне 27-летний Неймар принял участие в пяти матчах французского национального чемпионата, в которых забил четыре мяча.
Кака: если «ПСЖ» выиграет ЛЧ, Неймар станет лучшим футболистом в мире
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