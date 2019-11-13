Кучаев: не думаю, что у ЦСКА был кризис

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев поделился мнением о форме команды в последнее время и заявил об отсутствии кризиса в клубе.

«Не думаю, что был какой-то кризис. Да, были не очень удачные игры, в каких-то моментах не везло, но с такой ситуацией рано или поздно сталкивается любая команда. Поэтому никто не паниковал, продолжали спокойно работать, верили, что результат придёт. Давление — неотъемлемая часть спорта, никаких проблем нет. Тем более болельщики ЦСКА известны тем, что поддерживают нас всегда, в том числе и в трудные минуты. И эту поддержку мы всегда чувствуем, за что очень благодарны.

Наша команда действительно существенно обновилась за последние пару сезонов. Возможно, в каких-то матчах нам и не хватало опыта, однако, с другой стороны, появились новые футболисты, которые, пройдя через трудности, стали сильнее», — приводит слова Кучаева РИА «Новости».