Крал: Недвед одобрил мой переход в «Спартак»

Чешский полузащитник московского «Спартака» Алекс Крал рассказал, что перед переходом в российский клуб он советовался с соотечественником вице-президентом «Ювентуса» Павлом Недведом.

«Недвед одобрил мой трансфер в «Спартак». Сказал: «Хороший выбор, ты принял верное решение». Когда переходишь в другой клуб, хочешь играть. Никто не желает просиживать штаны на скамейке. Поэтому для меня было важно найти большую команду, в которой я стану игроком основы.

Если смотреть в будущее, то я хотел бы сказать, что РПЛ — это ступенька. Но сейчас я думаю только о России и о «Спартаке». Так что, если всё сложится так, что я останусь в России на 10 лет, что ж, посмотрим. Но я точно не тот человек, который приехал на год и хочет как можно скорее перейти куда-то ещё. На мой взгляд, РПЛ — отличная ступенька перед топ-5 лигами Европы. Но сейчас все мои мысли связаны лишь со «Спартаком», — приводит слова Крала Sport24.