Караваев: испытал невероятные эмоции, когда дебютировал за сборную

Защитник сборной России Вячеслав Караваев поделился мнением о предстоящем матче отборочного этапа Евро-2020 со сборной Бельгии.
«Приятно, что на тренировки сборной России приходят болельщики, а особенно молодые ребята. Это не отвлекает — мы сосредоточены на своей работе, слушаем тренера. Всё как на поле — часто даже во время матчей сложно разобрать, что кричат фанаты. Тут то же самое.
Газон здесь шикарный, как и погода — фантастические условия для подготовки к предстоящим играм. Все в команде на позитиве.
В прошлом матче дебютировал за сборную России, испытал невероятные эмоции. Но самое главное, конечно, что помог команде выполнить задачу по выходу на Евро в такой важной игре. Теперь обсуждаем Бельгию — предстоящего соперника, в матче с которым очень нужны три очка. Не думаем о нужном счёте, просто готовимся к матчу.
Конкуренция? Мне комфортнее играть на правом фланге обороны — это моя родная позиция. Но и слева могу сыграть, как уже было в матчах за клуб. Где скажет тренер, там и выйду», — передаёт слова Караваева корреспондент «Чемпионата» Максим Ерёмин.
- 13 ноября 2019
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