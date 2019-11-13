Караваев: испытал невероятные эмоции, когда дебютировал за сборную

Защитник сборной России Вячеслав Караваев поделился мнением о предстоящем матче отборочного этапа Евро-2020 со сборной Бельгии.

«Приятно, что на тренировки сборной России приходят болельщики, а особенно молодые ребята. Это не отвлекает — мы сосредоточены на своей работе, слушаем тренера. Всё как на поле — часто даже во время матчей сложно разобрать, что кричат фанаты. Тут то же самое.



Газон здесь шикарный, как и погода — фантастические условия для подготовки к предстоящим играм. Все в команде на позитиве.



В прошлом матче дебютировал за сборную России, испытал невероятные эмоции. Но самое главное, конечно, что помог команде выполнить задачу по выходу на Евро в такой важной игре. Теперь обсуждаем Бельгию — предстоящего соперника, в матче с которым очень нужны три очка. Не думаем о нужном счёте, просто готовимся к матчу.



Конкуренция? Мне комфортнее играть на правом фланге обороны — это моя родная позиция. Но и слева могу сыграть, как уже было в матчах за клуб. Где скажет тренер, там и выйду», — передаёт слова Караваева корреспондент «Чемпионата» Максим Ерёмин.

Календарь отборочных матчей сборной России на Евро-2020.