Справедлива ли 2-матчевая дисквалификация Гончаренко?
Контрольно-дисциплинарный комитет РФС наказал главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко двухматчевой дисквалификацией (один — условно), а также штрафом в размере 100 тыс. рублей за оскорбления в адрес арбитров в перерыве матча 16-го тура чемпионата России с «Сочи» (3:2).
«Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: является ли справедливым наказание Гончаренко?
Принять участие в голосовании можно на PlayBuzz.
Из-за дисквалификации Гончаренко не сможет руководить командой со скамейки в домашнем матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов». Встреча состоится 24 ноября на московском стадионе «ВЭБ Арена». Начало матча — в 19:00 мск.
Расписание матчей чемпионата России по футболу сезона-2019/20
КДК дисквалифицировал Гончаренко на 2 матча и оштрафовал на 100 тыс. рублей
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