Справедлива ли 2-матчевая дисквалификация Гончаренко?

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС наказал главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко двухматчевой дисквалификацией (один — условно), а также штрафом в размере 100 тыс. рублей за оскорбления в адрес арбитров в перерыве матча 16-го тура чемпионата России с «Сочи» (3:2).



«Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: является ли справедливым наказание Гончаренко?

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Из-за дисквалификации Гончаренко не сможет руководить командой со скамейки в домашнем матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов». Встреча состоится 24 ноября на московском стадионе «ВЭБ Арена». Начало матча — в 19:00 мск.

Расписание матчей чемпионата России по футболу сезона-2019/20