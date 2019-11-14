«ЛА Гэлакси» объявил об уходе Ибрагимовича

«Лос-Анджелес Гэлакси» объявил, что контракт с нападающим Златаном Ибрагимовичем не будет продлён по взаимному согласию сторон.
«Мы хотели бы поблагодарить Златана за его вклад в развитие клуба и лиги. С момента прихода в 2018 году Златан положительно влиял на футбол в Лос-Анджелесе.
Мы благодарны ему за трудолюбие и страсть. Мы благодарны Златану за его профессионализм и неизмеримое влияние на жителей Лос-Анджелеса и поклонников футбола Северной Америки в целом», — приводит слова президента «Гэлакси» Криса Клайна пресс-служба клуба.
Контракт Ибрагимовича с «Лос-Анджелес Гэлакси» рассчитан до конца 2019 года. За полтора года в клубе он провёл 58 матчей, в которых забил 53 мяча и отдал 15 голевых передач. «Лос-Анджелес Гэлакси» ранее предлагал шведу новый контракт сроком на один год.
Ранее сообщалось, что 38-летний нападающий может вернуться в «Милан».
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