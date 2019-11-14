Пике — о своих доходах: больше бюджета Испании на этот год

Защитник «Барселоны» Жерар Пике в шуточной форме высказался о размерах своего дохода, сообщает Abc.es.

Так, в эфире телепрограммы La Resistencia у футболиста спросили, каков уровень его доходов. 32-летний игрок сине-гранатовых в шутку ответил: «Больше, чем бюджет Испании на этот год».

Пике является воспитанником «Барселоны». В 2004 году он перешёл в «Манчестер Юнайтед» за € 5,25 млн. Через четыре года каталонский клуб выкупил его обратно за € 5 млн. С тех пор в составе «Барселоны» защитник сыграл 513 матчей и забил 46 мячей. С командой он выиграл 29 трофеев. Контракт игрока с каталонским клубом рассчитан до лета 2022 года.

«Барселона» лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав в 12 матчах 25 очков.