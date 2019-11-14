Пике — о своих доходах: больше бюджета Испании на этот год
Защитник «Барселоны» Жерар Пике в шуточной форме высказался о размерах своего дохода, сообщает Abc.es.
Так, в эфире телепрограммы La Resistencia у футболиста спросили, каков уровень его доходов. 32-летний игрок сине-гранатовых в шутку ответил: «Больше, чем бюджет Испании на этот год».
Пике является воспитанником «Барселоны». В 2004 году он перешёл в «Манчестер Юнайтед» за € 5,25 млн. Через четыре года каталонский клуб выкупил его обратно за € 5 млн. С тех пор в составе «Барселоны» защитник сыграл 513 матчей и забил 46 мячей. С командой он выиграл 29 трофеев. Контракт игрока с каталонским клубом рассчитан до лета 2022 года.
«Барселона» лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав в 12 матчах 25 очков.
Пике: Кубок Дэвиса будет очень эмоциональным и запоминающимся
- 14 ноября 2019
-
20:32
-
20:28
-
20:21
-
19:59
-
19:59
-
19:44
-
19:29
-
19:21
-
19:14
-
18:58
-
18:44
-
18:27
-
18:16
-
18:04
-
17:54
-
17:47
-
17:35
-
17:34
-
17:23
-
17:09
-
16:55
-
16:42
-
16:40
-
16:22
-
16:17
-
15:52
-
15:27
-
15:20
-
15:15
-
14:51
-
14:37
-
14:31
-
14:01
-
14:00
-
13:54
Партнерский контент