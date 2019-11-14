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АПЛ анонсировала изменения в использовании VAR начиная с декабря

АПЛ анонсировала изменения в использовании VAR начиная с декабря
Футбол / Англия 0

Английская Премьер-лига и организация арбитров Англии PGMOL сообщили, что с декабря в использование системы видеопомощи рефери (VAR) будут внесено несколько изменений.

Теперь болельщики на стадионах будут получать более детальную информацию о VAR. Зрителям будут сообщать, что именно проверяется при просмотре видеоповтора. Например, если раньше на экран выводилось сообщение «Проверка пенальти», то теперь фанаты увидят «Проверка пенальти — возможна игра рукой».

Новые изменения не коснутся использования мониторов, установленных у кромки поля. К ним, как и раньше, будут прибегать очень редко. Главные арбитры продолжат получать всю информацию от коллег, находящихся в специально оборудованной комнате в Лондоне.

В АПЛ подчеркнули, что будут и дальше работать над увеличением скорости принятия решений при использовании системы видеопомощи рефери.

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