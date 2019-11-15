Франция обыграла Молдавию в отборе Евро-2020, Албания и Андорра поделили очки

В матче 9-го тура группы H отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 сборная Франции принимала национальную команду Молдавии. Встреча прошла в Сен-Дени на стадионе «Стад де Франс» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.
Первый мяч забил полузащитник Молдавии Вадим Раца на 9-й минуте. До перерыва счёт сравнял защитник Франции Рафаэль Варан. Победу действующим чемпионам мира принёс нападающий Оливье Жиру, реализовав пенальти на 79-й минуте.
В другом матче 9-го тура группы H отбора Евро-2020 национальная команда Албании принимала сборную Андорры. Встреча состоялась в Эльбасане на стадионе «Эльбасан Арена» и завершилась со счётом 2:2.
Первый гол забил форвард Албании Беким Балай 6-й минуте. Полузащитник Андорры Кристиан Мартинес в середине первого тайма сравнял счёт, а на 48-й минуте вывел свою команду вперёд. Ничью хозяевам принёс нападающий Рею Манай, отправив мяч в ворота соперника на 55-й минуте.
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