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Франция обыграла Молдавию в отборе Евро-2020, Албания и Андорра поделили очки

Франция обыграла Молдавию в отборе Евро-2020, Албания и Андорра поделили очки
Футбол / Евро-2020 0

В матче 9-го тура группы H отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 сборная Франции принимала национальную команду Молдавии. Встреча прошла в Сен-Дени на стадионе «Стад де Франс» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Первый мяч забил полузащитник Молдавии Вадим Раца на 9-й минуте. До перерыва счёт сравнял защитник Франции Рафаэль Варан. Победу действующим чемпионам мира принёс нападающий Оливье Жиру, реализовав пенальти на 79-й минуте.

В другом матче 9-го тура группы H отбора Евро-2020 национальная команда Албании принимала сборную Андорры. Встреча состоялась в Эльбасане на стадионе «Эльбасан Арена» и завершилась со счётом 2:2.

Первый гол забил форвард Албании Беким Балай 6-й минуте. Полузащитник Андорры Кристиан Мартинес в середине первого тайма сравнял счёт, а на 48-й минуте вывел свою команду вперёд. Ничью хозяевам принёс нападающий Рею Манай, отправив мяч в ворота соперника на 55-й минуте.

ЧЕ-2020 - квалификация. Группа H. 9-й тур
14 ноября 2019, четверг. 22:45 МСК
Франция
Окончен
2 : 1
Молдавия
0:1 Раца – 9'   1:1 Варан – 35'   2:1 Жиру – 79' (пен)
ЧЕ-2020 - квалификация. Группа H. 9-й тур
14 ноября 2019, четверг. 22:45 МСК
Албания
Окончен
2 : 2
Андорра
1:0 Балай – 6'   1:1 Мартинес – 18'   1:2 Мартинес – 48'   2:2 Манай – 55'
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