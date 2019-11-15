Фанаты сборной Англии освистывали Гомеса, у которого была стычка со Стерлингом

Защитник «Ливерпуля» и сборной Англии Джо Гомес вызвал недовольство у некоторых болельщиков национальной команды после стычки с нападающим «Манчестер Сити» Рахимом Стерлингом.
В матче 9-го тура отборочного этапа чемпионата Европы – 2020 с Черногорией (7:0) 22-летний футболист вышел на замену на 70-й минуте. В дальнейшем некоторые из английских фанатов встречали каждое его касание мяча свистом.
После финального свистка партнёры Гомеса по сборной в общении с журналистами осудили поведение болельщиков, выразив уверенность, что игроки не должны подвергаться такому отношению со стороны тех, кто должен их поддерживать.
Напомним, Стерлинг из-за стычки с Гомесом был отстранён от участия в матче с Черногорией. Вероятнее всего, столкновение игроков является последствием конфликта, произошедшего между ними во время встречи 12-го тура английской Премьер-лиги, в котором сильнее оказался «Ливерпуль» (3:1).
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