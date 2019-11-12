Стали известны подробности стычки между Стерлингом и Гомесом

Стали известны подробности инцидента, произошедшего в расположении сборной Англии накануне, 11 ноября. Его главными участниками стали нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг и защитник «Ливерпуля» Джо Гомес.



Как сообщает Sky Sports, конфликт случился, когда национальная команда находилась в столовой. Стерлинг вошёл в помещение и увидел, как футболисты, среди которых был Гомес, обсуждали что-то и смеялись. Рахим обратился к Джо следующей фразой: «А ты думаешь, что теперь большой парень, да?»



Игроки поначалу решили, что форвард шутит, и в ответ рассмеялись, однако на деле оказалось, что Стерлинг был серьёзен. Он подошёл к Гомесу и попытался схватить его за горло. Джо также ответил агрессией, в результате чего их пришлось разнимать.



Отмечается, что после инцидента Стерлинг извинился перед Гомесом. Позднее защитник от имени своего обидчика попросил главного тренера сборной Гарета Саутгейта не исключать его из команды. Специалист принял решение отстранить Рахима на один матч.

Стерлинг выступил с заявлением после отстранения от матча Англии из-за стычки