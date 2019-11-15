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«Не понимаю, как такое возможно». Саутгейт осудил фанатов за освистывание Гомеса

«Не понимаю, как такое возможно». Саутгейт осудил фанатов за освистывание Гомеса
Футбол / Евро-2020 0

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал инцидент в матче 9-го тура отборочного этапа чемпионата Европы – 2020 с Черногорией (7:0), в котором защитника Джо Гомеса, у которого ранее произошла стычка с нападающим Рахимом Стерлингом, освистали трибуны.

«Первым делом должен сказать, что вся команда разочарована произошедшим, поскольку она едина и наши игроки отлично ладят друг с другом. Ни один футболист сборной Англии не должен быть освистан. Я не понимаю, как такое возможно.

Мне обидно за Джо, но он получил полную поддержку от партнёров. Я уже поговорил с ним и сделаю это снова завтра, поскольку он должен почувствовать поддержку от каждого. Мы команда, и Гомес не сделал ничего неправильного. Я дал понять это ранее на неделе, поэтому мне непонятна такая реакция. Джо и Рахим, как и вся команда, являются близкими друзьями, и мы не хотим, чтобы кто-либо из игроков сталкивался с подобным», — цитирует Саутгейта Daily Mail.

Стерлинг обратился к фанатам, освиставшим Гомеса, с которым у него была стычка
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