Крал показал раздевалку сборной Чехии после выхода на Евро-2020

Защитник «Спартака» Алекс Крал поделился фотографией из раздевалки сборной Чехии, которая гарантировала себе путёвку в финальную стадию чемпионата Европы 2020 года.
«Едем на Евро-2020», — написал Крал в своём «инстаграме», прикрепив фотографию ликующих партнёров по команде.
В матче 9-го тура отбора Евро-2020 сборная Чехии дома обыграла своего главного конкурента за второе место команду Косово со счётом 2:1 и стала недосягаемой для преследователя.
Турнирная таблица чемпионата Европы по футболу 2020
21-летний Крал в отборочном турнире Евро-2020 принял участие в шести матчах (все — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча и отдал одну результативную передачу.
Крал перешёл в «Спартак» в летнее трансферное окно из пражской «Славии». Сумма трансфера составила € 12 млн.
- 15 ноября 2019
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