Крал показал раздевалку сборной Чехии после выхода на Евро-2020

Защитник «Спартака» Алекс Крал поделился фотографией из раздевалки сборной Чехии, которая гарантировала себе путёвку в финальную стадию чемпионата Европы 2020 года.

«Едем на Евро-2020», — написал Крал в своём «инстаграме», прикрепив фотографию ликующих партнёров по команде.

В матче 9-го тура отбора Евро-2020 сборная Чехии дома обыграла своего главного конкурента за второе место команду Косово со счётом 2:1 и стала недосягаемой для преследователя.

Турнирная таблица чемпионата Европы по футболу 2020

21-летний Крал в отборочном турнире Евро-2020 принял участие в шести матчах (все — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча и отдал одну результативную передачу.

Крал перешёл в «Спартак» в летнее трансферное окно из пражской «Славии». Сумма трансфера составила € 12 млн.