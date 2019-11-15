Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Вратарём сборной России в матче с Бельгией будет Гильерме

Вратарём сборной России в матче с Бельгией будет Гильерме
Футбол / Евро-2020 0

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов дал комментарий по поводу вратарского вопроса в национальной команде.

«В матче с национальной командой Бельгии в воротах будет стоять Гильерме. Второй номер? Любимцев среди вратарей в сборной у меня нет. И Джанаев, и Шунин в хорошем состоянии. Мы делим вратарей на «второго» и «третьего». У нас нет основного состава, у нас есть только стартовый», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.

Сборная России проведёт два заключительных матча отборочного этапа Евро-2020 с национальными командами Бельгии и Сан-Марино. Подопечные Станислава Черчесова уже оформили себе путёвку в летнюю часть турнира.

Календарь матчей отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года.

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019