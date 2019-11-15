Вратарём сборной России в матче с Бельгией будет Гильерме
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов дал комментарий по поводу вратарского вопроса в национальной команде.
«В матче с национальной командой Бельгии в воротах будет стоять Гильерме. Второй номер? Любимцев среди вратарей в сборной у меня нет. И Джанаев, и Шунин в хорошем состоянии. Мы делим вратарей на «второго» и «третьего». У нас нет основного состава, у нас есть только стартовый», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.
Сборная России проведёт два заключительных матча отборочного этапа Евро-2020 с национальными командами Бельгии и Сан-Марино. Подопечные Станислава Черчесова уже оформили себе путёвку в летнюю часть турнира.
Календарь матчей отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года.
- 15 ноября 2019
-
14:40
-
14:38
-
14:28
-
14:17
-
13:59
-
13:50
-
13:49
-
13:45
-
13:37
-
13:34
-
13:20
-
13:14
-
13:12
-
12:43
-
12:38
-
12:19
-
12:17
-
11:59
-
11:57
-
11:52
-
11:49
-
11:40
-
11:25
-
11:10
-
10:38
-
10:28
-
10:06
-
10:06
-
09:43
-
09:35
-
09:28
-
09:27
-
09:25
-
08:58
-
07:37
Партнерский контент