Вратарём сборной России в матче с Бельгией будет Гильерме

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов дал комментарий по поводу вратарского вопроса в национальной команде.

«В матче с национальной командой Бельгии в воротах будет стоять Гильерме. Второй номер? Любимцев среди вратарей в сборной у меня нет. И Джанаев, и Шунин в хорошем состоянии. Мы делим вратарей на «второго» и «третьего». У нас нет основного состава, у нас есть только стартовый», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.

Сборная России проведёт два заключительных матча отборочного этапа Евро-2020 с национальными командами Бельгии и Сан-Марино. Подопечные Станислава Черчесова уже оформили себе путёвку в летнюю часть турнира.

Календарь матчей отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года.