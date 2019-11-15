Владелец «Альмерии» — Месси: надеюсь подписать тебя через пять лет
Владелец «Альмерии» Турки аль Шейх встретился с аргентинским нападающим «Барселоны» Лионелем Месси.
«Я надеюсь подписать тебя через пять лет, когда ты станешь дешевле», — сказал аль Шейх, выложив видео беседы с Месси в своём «твиттере».
38-летний аль Шейх стал владельцем испанского клуба в августе 2019 года. Сумма сделки составила около € 20 млн. Ранее он был министром спорта Саудовской Аравии.
32-летний Месси является воспитанником «Барселоны» и лучшим бомбардиром в истории каталонского клуба. В нынешнем сезоне форвард принял участие в семи матчах испанского национального чемпионата, в которых стал автором восьми забитых мячей (два — с пенальти). Контракт футболиста с каталонцами действует до лета 2021 года.
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